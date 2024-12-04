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На Украине сравнили Зеленского с Гитлером

Депутат Рады Дубинский вспомнил Гитлера, говоря об удерживающем власть Зеленском

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Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский лжет о причинах непроведения выборов в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский цинично лжет, рассказывая о причине непроведения выборов — невозможности соблюсти равные права на голосовании», — заявил он.

По словам депутата, украинский лидер обеспечил «равное право» на уничтожение населения. Дубинский добавил, что «даже Гитлер до такого не додумался». Он отметил, что власть удерживается лишь благодаря карательной системе, где всех несогласных с курсом власти отправляют в окопы.

До этого британская газета The Guardian писала, что минувший ноябрь стал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) худшим месяцем за два года. По данным издания, суммарная площадь утраченных Украиной земель в ноябре текущего года составила 1 202 квадратных километра. При этом основная часть территорий, которые Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль, расположена в Донбассе.

Ранее на Украине рассказали о потере контроля над важными населенными пунктами.

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