«Режим Асада пал». Столица Сирии захвачена повстанцами

Сирийские повстанцы утром 8 декабря вошли в Дамаск и взяли под контроль основные объекты столицы Сирии, включая аэропорт и президентский дворец. Местные СМИ сообщили, что часть правительственных войск отошла из города, а часть военных переоделась в гражданское.

Ряд источников сообщил, что президент Сирии уже покинул страну. По неподтвержденным данным, его самолет был обстрелян. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что общался с Башаром Асадом вечером 7 декабря, его планы и местонахождение правительству страны сейчас неизвестны.

Также премьер сообщил о готовности передать власть в стране любому избранному народом правительству, и уже ему предстоит решать, что делать с российскими базами на территории республики.

Повстанцы уже объявили народу Сирии о захвате власти в стране. «Режим Асада пал», — говорится в телевизионном сообщении боевиков.

Последние кадры из Сирии – в фоторепортаже «Газеты.Ru».