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МИД России выпустил экстренное сообщение из-за событий в Сирии

МИД России напомнил экстренные контакты для россиян из-за событий в Сирии

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России выпустило экстренное сообщение из-за событий в Сирии. Заявление опубликовано в Telegram-канале МИД.

«В свете развития ситуации в Сирийской Арабской Республике напоминаем экстренные контакты Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России», — говорится в сообщении.

Россиянам предлагается звонить по круглосуточному многоканальному телефону: +7 (495) 695-45-45.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

Ранее премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны.

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