Премьер Сирии призвал провести выборы в стране после захвата Дамаска повстанцами

Премьер-министр Сирии Гази аль-Джалали, который остался в стране после захвата Дамаска повстанцами, призвал провести в стране свободные выборы. Об этом он сообщил в интервью Al Arabiya, передает Reuters.

«Сирия должна провести свободные выборы, чтобы позволить своему народу определиться со своим руководством», — приводит агентство его слова.

Глава сирийского правительства также заявил, что контактировал с командиром повстанцев Абу Мохаммедом аль-Голани, чтобы обсудить период перехода власти. Это, отмечает агентство, стало заметным событием в усилиях по формированию политического будущего Сирии.

Коалиция сирийских повстанцев ранее заявила, что работает над завершением передачи власти переходному руководящему органу с полными исполнительными полномочиями.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, захватили Дамаск. Они объявили, что действующий режим пал. Позднее стало известно, что Асад улетел из страны и скрылся в неизвестном направлении. При этом поступила информация, что самолет, на котором он летел, потерпел крушение.

Ранее мятежники выпустили заключенных из тюрьмы в Сирии, прозванной «Человеческой бойней».