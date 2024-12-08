Стало известно, что Иран предупредил Сирию об ограничении поддержки в борьбе с боевиками

Тегеран предупреждал президента Сирии Башара Асада о том, что помощь в борьбе с боевиками, захватившими часть территории страны, будет ограниченной. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных арабских чиновников.

«На этой неделе Тегеран заявил Асаду, что помощь его режиму будет ограничена, обвинив его войска в отступлении», — отмечает WSJ, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, Иран вывел из Сирии своих старших командиров, дислоцированных на востоке Сирии.

До этого командование армии Сирии заявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Накануне сообщалось, что подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска.

По информации журналистов, вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне правительственная армия выводит свои силы из столицы.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.