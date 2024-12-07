Оппозиция Южной Кореи намерена добиваться импичмента президента каждую неделю

Главная в Южной Корее оппозиционная демократическая партия «Тобуро» собирается поднимать вопрос об импичменте президента страны и устраивать голосование по этому поводу каждую неделю, передает Yonhap.

Лидер партии Ли Чжэ Мён пообещал «любой ценой» добиться отстранения главы государства от должности.

Южная Корея переживает политический кризис после того, как президент Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 95 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее президент Южной Кореи извинился за военное положение.