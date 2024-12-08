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В Южной Корее призвали приостановить полномочия президента

Спикер парламента Южной Кореи призвал обсудить приостановку власти президента

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Office of the President of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea

Спикер парламента Южной Кореи У Вон Си призвал правящую партию и премьера немедленно провести переговоры с оппозицией о приостановке президентом Юн Сок Ёлем своих обязанностей. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

Спикер отметил, что передача функций главы государства правящей партии и премьеру антиконституционна.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря парламент проголосовал по вопросу импичмента, но для подобного решения не хватило голосов.

8 декабря прокуратура Южной Кореи присвоила Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже и проводит расследование.

Ранее президент Южной Кореи извинился за военное положение.

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