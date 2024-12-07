Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к жителям республики и извинился за введение военного положения, передает Yonhap.

По его словам, он не хотел вызывать беспокойство и создавать неудобство для граждан.

«Второго военного положения не будет», — заверил политик.

Он пояснил, что пошел на этот шаг из-за отчаяния, и пообещал, что не будет уклоняться от политической и юридической ответственности за произошедшее.

Южная Корея переживает политический кризис после того, как президент Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал президент.

В ответ на это решение в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов, после голосования в парламенте, военное положение было отменено. Президент подчинился.

Ранее в Южной Корее отстранили трех командиров армии периода военного положения.