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Путин наградил главу Татарстана

Путин вручил главе Татарстана Минниханову орден «За заслуги перед Отечеством»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ выложен на сайте официального публикования нормативно-правовых актов.

Государственная награда была присуждена чиновнику «за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу». Также орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден мэр Казани Ильсур Метшин, и тем же орденом IV степени — заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.

В 2022 году Минниханов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю добросовестную работу».

Минниханов является главой (раисом) региона с 2023 года. В период с 2010 по 2023 год он занимал пост президента Татарстана. Еще раньше, с 1999 по 2010 год, он был премьер-министром региона, а до этого три года (1996-1998) работал министром финансов. Сейчас политику 67 лет.

До этого Адам Кадыров получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского.

Ранее Путин пообещал наградить создателей системы «Орешник».

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