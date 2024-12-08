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В США рассказали, почему Зеленскому было некомфортно на встрече с Трампом

NYP: Зеленскому было некомфортно из-за каменного лица Трампа на встрече в Париже

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Ludovic Marin/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп был на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже «с каменным лицом», поэтому последний «чувствовал себя неуютно». Об этом пишет американская газета The New York Post.

«Зеленский, который явно чувствовал себя неуютно на фотосессии в Елисейском дворце рядом с Трампом с каменным лицом, позже назвал трехстороннюю встречу «хорошей и продуктивной», — говорится в сообщении издания.

До этого The Washington Post (WP) со ссылкой на западного чиновника писала, что в западных странах полагают, что встреча в Елисейском дворце Трампа с Зеленским при участии Макрона позволила определить дальнейшие действия по украинскому вопросу после вступления Трампа в должность.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.
Ранее стала известна реакция Трампа на Зеленского во время встречи во Франции.

Ранее в США раскрыли детали встречи Макрона, Трампа и Зеленского.

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