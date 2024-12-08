Западный чиновник прокомментировал встречу Трампа, Макрона и Зеленского

В западных странах полагают, что встреча в Елисейском дворце избранного президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эммануэля Макрона позволила определить дальнейшие действия по украинскому вопросу после вступления Трампа в должность. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на западного чиновника.

Собеседник издания отметил, что Трамп и Зеленский уже разговаривали по телефону, однако прямая встреча могла быть важной, поскольку в ходе нее политики, вероятно, обменялись взглядами на ситуацию и подготовили будущие шаги.

По мнению неназванного чиновника, общение Трампа и Зеленского могло быть «очень полезным» с точки зрения Запада.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

В конце ноября Зеленский предложил завершить конфликт на Украине без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство страны в НАТО.

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.