В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Стокгольме

Территорию посольства России в Стокгольме атаковали беспилотником с краской десять раз за полгода. Об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.

По данным источника, столько атак зафиксировали с мая по ноябрь. Он отметил, что российской стороне приходится постоянно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии.

До этого министерство иностранных дел России получило ноту посольства Швеции после инцидента в Москве. Речь идет про происшествии в столице на Мосфильмовской улице 28 ноября, когда несколько молодых людей забросали фасад шведской дипмиссии бутылками с краской. Их поймали сотрудники полиции непосредственно на месте преступления. Они отказались отвечать на вопросы правоохранителей, их доставили на допрос.

Однако на следующий день после инцидента уже в Стокгольме беспилотный летательный аппарат сбросил на территорию посольства России краску. Представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон заявил, что правоохранители расследуют происшествие как акт вандализма.

Ранее в Москве неизвестные облили краской посольство Литвы.