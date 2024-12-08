Сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Будущее Украины в ее нынешнем виде маловероятно», — подчеркнул он.

По словам губернатора региона, русофобская политика Киева и его тотальная зависимость от решений США приведут к неизбежному экономическому кризису и утрате суверенитета.

До этого испанское издание Rebelion писало, что приписываемые НАТО отчеты предусматривают разделение Украины между странами Запада в случае, если государство не сможет вернуть утраченные территории.

Издание отмечало, что схожие стратегии распределения территории использовались в прошлых конфликтах по типу Второй мировой войны — во время операции «Барбаросса».

4 декабря агентство Reuters сообщило, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Все они подразумевают отказ Киева от части территорий и отказ от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда могут провести выборы президента на Украине.