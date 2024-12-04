Без НАТО, но с западным оружием: Трампу предложили три плана по разделу Украины В МИД РФ заявили, что план Келлога по Украине обсуждать сейчас преждевременно

Советники избранного президента Дональда Трампа предложили ему свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых под контроль РФ территорий и от членства в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, так как официального документа еще нет.

Агентство Reuters выяснило, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине, однако все они подразумевают отказ Киева от части территорий и отказ от вступления в НАТО.

По данным агентства, советники решили использовать метод кнута и пряника: если президент России Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров, США перестанут оказывать военную помощь Киеву. В противном случае ее, наоборот, увеличат. Трамп же публично говорил, что сможет положить конец украинскому кризису за 24 часа, но только после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

Reuters пишет, что ему вряд ли удастся выполнить свои обещания.

Президент Украины Владимир Зеленский уже намекнул, что украинская сторона может быть открыта к переговорам. Однако украинские власти все же не хотят терять территории, полученные после распада СССР в 1991 году. При этом Украина готова завершить боевые действия, а вопрос с территориями решить дипломатическим путем. У России же больше выгоды продолжать конфликт из-за успехов на фронте, считает Reuters.

Бывший ведущий аналитик американской разведки по РФ Юджин Румер сказал агентству, что Путин не показывает готовности отказаться от своих основных условий мирного соглашения: официальную передачу России занятых территорий и официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Он считает, что российская сторона займет выжидательную позицию, продолжая продвигаться на фронте, чтобы затем оценить, на какие уступки можно пойти уже при Трампе.

Несколько планов

По данным Reuters, Трамп все еще не собрал рабочую группу, которая займется разработкой мирного урегулирования конфликта. При этом несколько советников публично или в частном порядке огласили избранному президенту свои идеи. Ожидается, что итоговый вариант будет зависеть от прямого личного взаимодействия Трампа, Путина и Зеленского.

Reuters выяснил, что сейчас у Трампа есть три основных плана: от будущего спецпредставителя США по отношениям с Россией и Украиной, отставного генерал-лейтенанта армии Кейта Келлогга, от избранного вице-президента Джеймса Вэнса и от бывшего исполняющего обязанности начальника разведки США Ричарда Гренелла.

Известно, что план Келлогга подразумевает заморозку конфликта по линии фронта. Также США дадут Украине гарантии безопасности, в том числе увеличение поставок оружия, но только после заключения соглашения.

Вэнс, который ранее выступал против передачи военной помощи Киеву, публично предложил сделать демилитаризованную «сильно укрепленную» зону на существующих линиях фронта. При этом у Украины не будет возможности вступить в НАТО.

Гренелл также публично выступил за создание неких «автономных зон» на Украине, не огласив подробности. По его словам, США не выгодно членство Украины в НАТО. Гренелл пока что не получил место в команде Трампа, однако избранный президент прислушивается к нему в вопросах европейской политики. Также он был на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке.

Не все согласны

Reuters пишет, что украинские власти, европейские союзники и некоторые американские законодатели могут быть не согласны с положениями итогового плана Трампа, в частности с отказом Украине во вступлении в НАТО.

Кроме этого, уже сейчас ЕС и США наращивают поставки военной помощи Киеву, чтобы успеть усилить ВСУ до инаугурации Трампа. При этом избранный президент сам хочет увеличить объем средств, если Россия откажется сесть за стол переговоров, хотя члены конгресса, в том числе ближайшие сторонники Трампа, выступают резко против поставок оружия, тем более их увеличению.

«Я не думаю, что у кого-то есть реалистичный план, как положить этому конец», — заключил Румер.

Украину хотят разделить

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что союзники Киева планируют разделить страну и торговаться за ее части:

«План Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину… Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа».

Он считает, что юг Украины планируют отдать Румынии, кусочек отойдет Польше, а экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы хочет быть мэром Киева. По его словам, обычным украинцам лучше «податься в Россию, прямо с территориями».

России нужны гарантии

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нужно время, чтобы посмотреть, какой именно план для урегулирования конфликта возьмут за основу:

«Наша страна в вопросах урегулирования будет руководствоваться обеспечением гарантий собственной безопасности и достижением целей специальной военной операции. Пока же мы видим, что Украина, науськанная Западом, демонстрирует отказ от урегулирования и стремится к эскалации, а из уст представителей киевского режима постоянно звучит разная, порой противоречащая друг другу информация. Недопущение расширения НАТО на восток принципиально для России, в то время как офис Зеленского упорно настаивает на вступлении Украины в альянс».

Белик добавил, что если в плане действительно окажется пункт об отказе Украины от членства в НАТО, то это будет здравым взглядом на ситуацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга отметила, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, поскольку пока они не являются официальным документом.

«Мы ... готовы рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта, и будут учитывать реалии на земле в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены», — пояснила Захарова.

Дипломат также прокомментировала слова экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной уступке территорий. Она считает, что Запад подготавливает почву, чтобы свалить вину на Зеленского, его администрацию и обычных украинцев:

«Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России «стратегического поражения» Украину украинский народ... В первую очередь, они будут валить все на граждан Украины».