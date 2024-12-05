Приписываемые НАТО отчеты предусматривают разделение Украины между странами Запада в случае, если государство не сможет вернуть утраченные территории. Об этом пишет испанское издание Rebelion.

«Согласно этим сообщениям, побережье Черного моря останется под влиянием Румынии, центр и восток страны — под контролем Германии, а северные районы, включая Киев, — под контролем Великобритании», — говорится в материале.

Издание отмечает, что схожие стратегии распределения территории использовались в прошлых конфликтах по типу Второй мировой войны — во время операции «Барбаросса».

4 декабря агентство Reuters сообщило, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Все они подразумевают отказ Киева от части территорий и отказ от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе объявили о скорых переговорах Украины и России.