Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Находимся в постоянном контакте с сирийской стороной, а также с нашими соотечественниками», — заявил собеседник агентства.

По словам дипломата, в аэропорту Дамаска два раза в неделю осуществляются регулярные рейсы в Россию.

7 декабря сообщалось, что посольство России в Дамаске продолжает работу в штатном режиме.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в МИД РФ призвали начать диалог между правительством Сирии и оппозицией.