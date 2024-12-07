В МИД РФ призвали начать диалог между правительством Сирии и оппозицией

Россия, Турция и Иран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе сессии Дохийского форума, передает РИА Новости.

«Мы решительно подтвердили территориальную целостность, суверенитет Сирии, призвали к немедленному прекращению враждебных действий», — заявил он.

По словам Лаврова, представители Москвы, Анкары и Тегерана хотят полноценной реализации резолюции 2254. Он добавил, что нужно различать группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и оппозиционные группировки, которые не считаются террористическими. Лавров подчеркнул, что российская сторона считает недопустимым захват сирийских территорий боевиками.

7 декабря в Дохе (Катар) началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи. Основной темой диалога между главами внешнеполитических ведомств стала ситуация с эскалацией боевых действий на территории Сирии.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну.