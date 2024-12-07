Посольство РФ в Сирии продолжает работать на фоне боевых действий в стране

Посольство России в Дамаске продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

«Посольство, как и прежде, работает в штатном режиме», — заявили там.

6 декабря посольство призвало россиян покинуть Сирию коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обострением военно-политической обстановки в республике.

В субботу канцелярия президента Сирии Башара Асада заявила, что глава государства работает в Дамаске и не покидал страну. По ее данным, некоторые зарубежные СМИ пишут о том, что сирийский лидер покинул столицу и совершает тайные визиты в другие страны. Асад опровергает эти утверждения и видит в них попытку ввести в заблуждение народ Сирии, отметили в канцелярии.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция взяла под контроль Пальмиру.