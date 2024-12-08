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Зурабишвили пригласила Маска в Грузию

Зурабишвили встретилась с Маском в Париже и пригласила в Грузию

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Tingshu Wang/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила посетить страну американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) после встречи с предпринимателем в Париже.

«Жду с нетерпением, чтобы принять его в нашей стране», — отметила она.

Зурабишвили уточнила, что у нее состоялся «отличный» обмен мнениями с Маском о ситуации в Грузии.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Грузии пожелали европейским политикам таких же «мирных митингов» в их столицах.

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Протесты в Грузии — 2024
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