В Грузии пожелали европейским политикам таких же «мирных митингов» в их столицах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пожелал европейским политикам таких же «мирных митингов», которые проходят на территории республики после результатов парламентских выборов. Его слова приводит ТАСС.

Папуашвили подчеркнул, что некоторые европейские политики называют агрессивные действия миром.

«Пусть у них такой мир будет каждый день в их же столицах», — сказал он.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Грузии задали Зурабишвили неудобный вопрос о призыве привести детей на митинги.