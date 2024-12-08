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В Британии сочли план Трампа по Украине невыгодным для Киева

The I Paper: почти все пункты мирного плана Трампа невыгодны для Украины

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План по мирному урегулированию ситуации на Украине, разработанный избранным президентом США Дональдом Трампом, невыгоден для Киева. Об этом рассказал профессор международных отношений Оксфордского университета Ричард Каплан газете The I Paper.

«Если <…> конфликт будет заморожен <…>, это может предоставить России возможность укрепить свое влияние на территориях, которые она контролирует», — говорится в статье.

По словам политических аналитиков издания, Украина может попасть в ситуацию, как на Кипре, где с 1974 года северо-восточная часть острова находится под контролем войск Турции.

Накануне газета The New York Times (NYT) написала, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже показывает, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.

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