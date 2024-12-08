В Британии сочли план Трампа по Украине невыгодным для Киева

План по мирному урегулированию ситуации на Украине, разработанный избранным президентом США Дональдом Трампом, невыгоден для Киева. Об этом рассказал профессор международных отношений Оксфордского университета Ричард Каплан газете The I Paper.

«Если <…> конфликт будет заморожен <…>, это может предоставить России возможность укрепить свое влияние на территориях, которые она контролирует», — говорится в статье.

По словам политических аналитиков издания, Украина может попасть в ситуацию, как на Кипре, где с 1974 года северо-восточная часть острова находится под контролем войск Турции.

Накануне газета The New York Times (NYT) написала, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже показывает, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.