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В Европе опасаются, что военную помощь Украине придется удвоить

Guardian: в Европе опасаются, что военную помощь Украине придется удвоить

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европейские дипломаты опасаются, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить. Об этом пишет британская газета Guardian.

Это может быть связано с тем, что новый президент США Дональд Трамп может изменить политику страны по вопросам финансирования Украины.

«Европейские дипломаты опасаются, что европейскую военную помощь Украине в конечном итоге может потребоваться удвоить, если Дональд Трамп прекратит финансирование», — говорится в публикации.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским итоги прошедшей встречи глав МИД стран Североатлантического альянса и помощь Киеву.

Он также заявлял, что НАТО нужна уверенность в том, что на Украине осталось достаточно людей, которые могут быть мобилизованы для дальнейшего участия в конфликте.

Ранее сообщалось, что Италия планирует отправить на Украину ракеты для систем ПВО.

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