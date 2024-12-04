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Италия планирует отправить на Украину ракеты для систем ПВО

Messaggero: Рим в рамках нового пакета помощи передаст Киеву ракеты для Samp-T

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MBDA via Abacapress.com/Reuters

Италия в рамках десятого пакета военной помощи Украине направит в зону конфликта боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Samp-T. Об этом пишет газета Messaggero со ссылкой на источники.

О том, что Рим до конца текущего года предоставит Киеву очередной пакет вооружений, 3 декабря заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни.

«В него войдет, судя по тому, что можно воссоздать за стеной секретности вокруг итальянских поставок, новая партия ракет Aster для двух батарей Samp-T, находящихся сейчас в эксплуатации на Украине», — говорится в статье.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также журналисты выяснили, что в новый пакет помощи будет включена «логистическая и разведывательная поддержка украинских войск» со стороны Италии. В частности, Рим планирует предоставить Киеву доступ к двум орбитальным спутникам в составе системы Cosmo Sky-Med.

К текущему моменту итальянские власти выделили девять пакетов военной помощи Украине, при этом их содержание было засекречено. Но, по информации издания, в рамках этих пакетов республика поставила Киеву два из пяти имеющихся у нее комплексов Samp-T. В ноябре 2024 года об этом говорил сам министр обороны Италии Гуидо Крозетто, подчеркивается в материале.

При этом Рим пока не может отправить в зону конфликта дополнительные системы ПВО, так как новый комплекс итальянские войска получат только к концу следующего года. В публикации уточняется, что имеющиеся у страны Samp-T необходимы ей для обеспечения собственной обороноспособности.

Ранее в Италии оценили возможность отправки военных на Украину.

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