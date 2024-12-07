Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.

«Я хотела бы поблагодарить федеральное правление партии, которое сегодня единогласно решило выдвинуть меня», — сказала политик во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице АдГ в социальной сети Х.

Вайдель подчеркнула, что хочет достичь мира на Украине, а также прекратить поставки оружия Киеву.

До этого глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц раскритиковал Олафа Шольца за то, что он играет на страхах немцев перед войной в своей предвыборной кампании.

30 ноября федеральный канцлер Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» с безопасностью ФРГ через ультиматумы России с угрозами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. Он также пообещал немцам удержать Берлин от прямого военного столкновения с Россией и проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Ранее в Германии обвинили Россию в ведении гибридной войны в Европе.