Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.
«Я хотела бы поблагодарить федеральное правление партии, которое сегодня единогласно решило выдвинуть меня», — сказала политик во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице АдГ в социальной сети Х.
Вайдель подчеркнула, что хочет достичь мира на Украине, а также прекратить поставки оружия Киеву.
До этого глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц раскритиковал Олафа Шольца за то, что он играет на страхах немцев перед войной в своей предвыборной кампании.
30 ноября федеральный канцлер Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» с безопасностью ФРГ через ультиматумы России с угрозами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. Он также пообещал немцам удержать Берлин от прямого военного столкновения с Россией и проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины.
Ранее в Германии обвинили Россию в ведении гибридной войны в Европе.