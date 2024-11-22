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Шольц пообещал немцам удержать Германию от войны с Россией

Шольц пообещал немцам удержать Германию от прямого конфликта с Россией

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Lisi Niesner/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообещал немцам удержать Берлин от прямого военного столкновения с Россией и проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, канцлер на фоне предстоящих выборов стремился отделить себя и свою партию от оппозиции, заявив, что, хотя Германия твердо придерживается обещания поддерживать Украину, важно не допустить перерастания конфликта в войну между Россией и НАТО. Шольц позиционировал себя «проницательным и осторожным защитником нации», говорится в тексте.

«Многие люди обеспокоены и напуганы безопасностью и миром в Европе. Важно, чтобы мы установили четкий курс, на который каждый может положиться», — сказал он.

Шольц выразил уверенность, что немцы «прекрасно знают», какая партия взяла на себя обязательство проявлять благоразумие, имея в виду Социал-демократическую партию Германии.

До этого Шольц назвал отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus преимуществом СДПГ на предстоящих выборах, поскольку курс политического объединения отличается благоразумием.

Ранее Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине.

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