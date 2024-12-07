Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсоном в Дохе. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности о содержании встречи журналистам не раскрыли.

Также Лавров провел встречу с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главы МИД Турции, РФ и Ирана обсудят ситуацию в Сирии 7 декабря.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование армии Сирии сообщило об отступлении войск из Хамы.

Ранее в Кремле заявляли, что пристально следят за обстановкой в Сирии.