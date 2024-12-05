В Кремле заявили, что следят за обстановкой в Сирии

Россия очень внимательно следит за ситуацией в Сирии и ведет диалог с властями страны для оказания дальнейшей помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Находимся в постоянном диалоге с сирийскими друзьями. В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать угрозу», — сказал представитель Кремля.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что активизация террористов в Сирии стала частью плана США и Израиля по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.