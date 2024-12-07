Мирное урегулирование украинского конфликта запустит процесс самораспада Украины. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины», — считает политик.

Собеседник агентства добавил, что к украинским гражданам после мирного урегулирования придет осознание цены, которую они заплатили за «сумасбродные идеи кровавого комика Зеленского» и за «обанкротившуюся идею евроинтеграции».

Константинов отметил, что Украина может не пережить новые президентские выборы по причине отсутствия определяющей идеи. В результате возможен самораспад страны на отдельные территории, заключил глава крымского парламента.

Также Константинов высказался, что России необходим «новый Нюрнбергский процесс» — который был первым и ключевым из серии судебных процессов над рядом военных преступников нацистской Германии. По мнению политика, его необходимо провести над украинскими военными преступниками, в том числе над Зеленским.

В свою очередь, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте.

Ранее на Украине прокомментировали слухи о бегстве Зеленского.