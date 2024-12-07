России необходим «новый Нюрнбергский процесс» над украинскими военными преступниками, в том числе над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — отметил он.

Политик считает, что Зеленский обязан понести наказание, а украинцы заслуживают знать о том, что творили «Зеленский и его банда».

6 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте.

4 декабря агентство Reuters сообщило, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Все они подразумевают отказ Киева от части территорий, а также отказ от вступления страны в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.