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В России назвали дикостью санкции Украины против Грузии

Рогов назвал дикостью и чушью санкции Зеленского против Грузии

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Введение Украиной санкций в отношении Грузии — «дикость, нелепость и чушь». Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, Зеленский, не проводящий президентские выборы на Украине, вводит санкции против государства, в котором выборы прошли честно и прозрачно».

Рогов считает, что «ненависть» украинского президента по отношению к Грузии связана с тем, что тамошняя элита не хочет «идти на убой», на который отправили Украину и ее народ.

Это злит Зеленского, поскольку грузинский народ своим выбором продемонстрировал, что может быть по-другому и вовсе не обязательно уничтожать суверенитет и независимость государства, втягиваясь в вооруженный конфликт с Россией, добавил Рогов.

5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Ранее санкции Зеленского против Грузии сравнили со «стриптизером из торта на мальчишник».

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