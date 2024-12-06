Санкции Зеленского против Грузии сравнили со «стриптизером из торта на мальчишник»

Введенные по решению украинского лидера Владимира Зеленского санкции Украины против властей Грузии сравнимы со «стриптизером из торта на мальчишник». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Санкции Зеленского против грузинских государственных деятелей — это стриптизер из торта на мальчишник», — отметил он, подчеркнув, что ограничения Украины, по сути, являются «прокси-санкциями».

Дубинский пояснил, что Зеленский, будучи подчиненным Западу, «может сплясать, сыграть на рояле», демонстрируя готовность сделать «все, что попросят заказчики».

Депутат Рады подчеркнул, что речь идет о полном отсутствии субъектности Украины и здравого смысла Киева после решения ввести санкции против Тбилиси.

5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Ранее в Госдуме назвали слабостью решение Зеленского о санкциях против властей Грузии.