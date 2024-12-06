Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Санкции Зеленского против Грузии сравнили со «стриптизером из торта на мальчишник»

Дубинский сравнил санкции Зеленского против Грузии со стриптизером из торта

close
Bernadett Szabo/Reuters

Введенные по решению украинского лидера Владимира Зеленского санкции Украины против властей Грузии сравнимы со «стриптизером из торта на мальчишник». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Санкции Зеленского против грузинских государственных деятелей — это стриптизер из торта на мальчишник», — отметил он, подчеркнув, что ограничения Украины, по сути, являются «прокси-санкциями».

Дубинский пояснил, что Зеленский, будучи подчиненным Западу, «может сплясать, сыграть на рояле», демонстрируя готовность сделать «все, что попросят заказчики».

Депутат Рады подчеркнул, что речь идет о полном отсутствии субъектности Украины и здравого смысла Киева после решения ввести санкции против Тбилиси.

5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Ранее в Госдуме назвали слабостью решение Зеленского о санкциях против властей Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами