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Путин поручил сделать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО

Путин поручил разработать план по повышению уровня трудоустройства бойцов СВО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать план для повышения уровня трудоустройства участников специальной военной операции. Его слова передает РИА Новости.

Согласно перечню поручений, опубликованному главой государства, правительство РФ и фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с региональными властями должны «обеспечить разработку мероприятий по повышению трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации». Доклад о выполнении этих задач Путин ожидает до 1 марта 2025 года.

В июне сообщалось, что «Единая Россия» поможет ветеранам СВО, находящимся на лечении, пройти переобучение и получить новую специальность.

Напомним, «Женское движение Единой России» совместно с Минобороны РФ реализуют проект по социально-культурной адаптации участников СВО, в рамках которого для военнослужащих организуют обзорные экскурсии и посещения культурных учреждений и выставок.

Ранее в Вологде представили лучшие форматы по поддержке участников СВО.

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