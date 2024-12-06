Путин поручил сделать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать план для повышения уровня трудоустройства участников специальной военной операции. Его слова передает РИА Новости.

Согласно перечню поручений, опубликованному главой государства, правительство РФ и фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с региональными властями должны «обеспечить разработку мероприятий по повышению трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации». Доклад о выполнении этих задач Путин ожидает до 1 марта 2025 года.

В июне сообщалось, что «Единая Россия» поможет ветеранам СВО, находящимся на лечении, пройти переобучение и получить новую специальность.

Напомним, «Женское движение Единой России» совместно с Минобороны РФ реализуют проект по социально-культурной адаптации участников СВО, в рамках которого для военнослужащих организуют обзорные экскурсии и посещения культурных учреждений и выставок.

Ранее в Вологде представили лучшие форматы по поддержке участников СВО.