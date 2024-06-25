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Ветеранам СВО помогут найти работу

«Единая Россия» запустила новый проект помощи в трудоустройстве ветеранам СВО

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Единая Россия

«Единая Россия» поможет ветеранам СВО, находящимся на лечении, пройти переобучение и получить новую специальность, сообщает пресс-служба партии.

В первой выездной консультации представителей партии в Красногорске приняли участие около 50 военнослужащих.

Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, участники СВО, получившие инвалидность, смогут не только работать в военкоматах и воинских частях, но и получить новую гражданскую специальность.

«Многие из них не знают, куда идти, как пользоваться порталом «Работа России», составлять резюме. На наш взгляд важно, чтобы, пока они восстанавливаются, сотрудники службы занятости приходили к ним», — сказала Стенякина.

Напомним, «Женское движение Единой России» совместно с Минобороны РФ реализуют проект по социально-культурной адаптации участников СВО, в рамках которого для военнослужащих организуют обзорные экскурсии и посещения культурных учреждений и выставок.

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