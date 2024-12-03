В Вологде представили лучшие форматы по поддержке участников СВО

В Вологде прошел форум «Трудоустройство и меры поддержки участников специальной военной операции: лучшие региональные практики», в котором приняли участие ветераны СВО, представители Минтруда, «Единой России» и подразделений службы занятости населения по Северо-Западному федеральному округу, сообщает пресс-служба партии.

Всего в форуме приняли участие более 300 человек. Они обсудили, как наиболее эффективно помогать участникам СВО.

По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Дарьи Лантратовой, в регионах необходимо заранее создавать все условия для возвращения ветеранов СВО.

«Внимательное человеческое отношение, адресное решение каждой проблемы — единственно возможный подход в работе с нашими военнослужащими. Одна из главных задач сейчас — выстроить систему реабилитации. И здесь нужно уделить внимание не только бойцам, но и их семьям», — отметила она.

Лантратова добавила, что нужно также готовить общество к возвращению ветеранов.

«Некоторые люди испытывают тревогу: чего ожидать от тех, кто был на передовой? Наши парни – Герои, их нужно поддерживать и помогать», — сказала она.

Федеральный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Госдумы Наталия Полуянова рассказала о помощи в трудоустройстве и консультациях.

«Женские клубы помогают трудоустроить, проконсультировать и сопроводить тех, кому нужна помощь. Региональные отделения на форуме показали важные и нужные проекты. Мы ведем как индивидуальную работу с семьями, так и большую законодательную деятельность», — сказала она.

Также участники форума обсудили лучшие региональные практики трудоустройства и переобучения участников СВО. По итогам форума участники приняли резолюцию, содержащую предложения в адрес профильных федеральных министерств и региональных органов власти СЗФО.