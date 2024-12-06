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В ЕС не пришли к согласию об очередном пакете антироссийских санкций

Reuters: ЕС не смог утвердить 15-й пакет антироссийских санкций

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Reuters

Страны Евросоюза не смогли прийти к согласию и одобрить 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Одним из поводов для разногласий стало продление права Чехии на импорт российских нефтепродуктов, поступающих в основном через Словакию. Кроме того, две неназванных пока страны ЕС выступили против продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России. В новом пакете речь шла также об ограничениях против танкеров, перевозящих российскую нефть.

28 ноября сообщалось, что Европарламент потребует у Евросоюза расширить санкции против России как минимум в четырех секторах — металлургическом, атомном, химическом и банковском.

3 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас в ходе переговоров заявила о необходимости присоединения Белграда к санкциям против России.

Ранее Боррель прогнозировал, как возвращение Трампа в Белый дом изменит Евросоюз.

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