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Боррель спрогнозировал, как возвращение Трампа в Белый дом изменит Евросоюз

Боррель: возвращение Трампа должно заставить ЕС повзрослеть

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Jose Luis Magana/AP

Действующий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что президент США Дональд Трамп должен заставить Евросоюз повзрослеть. Свое мнение он высказал в интервью La Razón.

«С Трампом мы должны поступать так же, как и с Brexit: действовать сообща и не позволять разделить нас. Концепция Трампа «Америка превыше всего» опасна для мира и Европы», — сказал дипломат.

Боррель призвал страны ЕС показать, что они не парализованы «как заяц в свете фар» после победы Трампа.

Он также добавил о необходимости достичь мира на Ближнем Востоке. И этого будет непросто добиться в обозримом будущем.

Инаугурация республиканца Трампа состоится 20 января 2025 года. Он одержал победу на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября.

Жозеп Боррель покинет пост главы европейской дипломатии 1 декабря. Его место займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она уже заявила, что в своей работе главным образом планирует сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, а также поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может усилить санкции против России после президентских выборов в США.

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