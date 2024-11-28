Европарламент призовет ЕС расширить санкции против России в нескольких секторах

Европарламент собирается потребовать у Евросоюза расширить санкции против России как минимум в четырех секторах. Это написано в соответствующей резолюции.

Так, ЕП намерен призвать ввести новые ограничения против РФ в новом пакете санкций в металлургическом, атомном, химическом, банковском секторах.

Евросоюз до 24 февраля 2025 года может принять очередной пакет санкций против РФ. Он может включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также дополнительные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

В рамках 15-го по счету пакета антироссийских санкций против ЕС намерен ввести ограничения в отношении почти полусотни российских нефтяных танкеров. Еврокомиссия предлагает запретить более чем 45 российским танкерам заходить в порты Европы и заниматься рискованными перевозками. Кроме того, ЕК намерена внести в санкционный список свыше 50 физических лиц и приблизительно 40 организаций, заморозив их активы и введя запрет на поездки.

ЕС в рамках 15-го пакета рассчитывает ввести ограничения против российских военных производителей и ряда китайских фирм, которые якобы снабжают Россию некоторыми деталями для производства беспилотников. Санкции также могут ввести и в отношении российских компаний, специализирующихся на транспортировке нефти.

Ранее Британия ввела санкции против «Юнармии».