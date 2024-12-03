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Вучич заявил, что глава евродипломатии Каллас требовала ввести санкции против России

Вучич: глава дипломатии ЕС Каллас требовала присоединиться к санкциям против РФ

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас в ходе переговоров заявила о необходимости присоединения Белграда к санкциям против России. Публикация появилась в его аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Открытый и тяжелый разговор с Каей Каллас. Мы обсудили европейский путь Сербии, а высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности говорила о необходимости установления диалога с Приштиной, решении инцидента в Баньской и введении санкций против Российской Федерации», — написал Вучич.

По словам президента Сербии, на соответствующие требования он ответил «в соотвествии с политикой и интересами» Белграда.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что страна не станет вводить санкции против России, несмотря на то, что этого от нее требуют взамен на вступление в Евросоюз. Вулин рассказал, что введение антироссийских санкций фактически стало требованием для продвижения сербского государства на треке присоединения к ЕС. По его мнению, если Сербия пойдет на эти уступки, то ей придется и дальше уступать западным государствам вплоть до признания независимости Косово.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС.

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