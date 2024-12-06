Поверенную в делах Латвии в РФ вызвали в МИД

Поверенная в делах Латвии в РФ Даце Рутка была вызвана в МИД, ей выражен протест в связи с волной уничтожения российского культурного наследия. Об этом сообщили в МИД России.

«Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику М.Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А.С.Пушкина, бюста А.Керн», — говорится в заявлении.

Рутке было заявлено, что подобные действия являются русофобией, а также аморальными и неприемлемыми в обществе. Россия призвала ЮНЕСКО осудить данные решения латвийских властей.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия по дипломатическим каналам заявила Латвии досудебные претензии в связи с дискриминацией русскоязычного населения.

В июне в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, устанавливающие новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян, — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена.

Ранее на Западе смоделировали гипотетический конфликт РФ со странами Балтии.