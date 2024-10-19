Bild: России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы

России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии. Такой вывод сделал американский Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России. Об этом сообщает Bild.

Моделирование происходило при участии экс-генералов НАТО Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. По сценарию, атака России происходит в 2027 году, и альянсу может потребоваться до 10 дней, чтобы направить наземные силы на помощь балтийским странам в соответствии с пятой статьей о коллективной обороне.

Военные эксперты предполагают, что в отражении российской атаки примут участие немецкие войска, дислоцированные в регионе. Россия, по сценарию, захватит Латвию и начнет наступление на Литву с территорий Белоруссии и Калининграда. Находящиеся в балтийских странах войска НАТО будут вынуждены отступать до прибытия основных сил. При этом отмечается, что реакция альянса не будет мгновенной.

11 октября Bild писал, что военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией. Так, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. При этом Москву поддержит Белоруссия, предполагает он.

Ранее в МИД заявили, что НАТО готовится к войне с Россией.