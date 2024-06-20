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Латвия ужесточила условия для проживания россиян в стране

Delfi: Латвия обязала россиян младше 75 лет сдавать экзамен по латышскому языку

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Global Look Press

Сейм Латвии принял закон, обязывающий всех граждан России младше 75 лет сдавать экзамен  по латышскому языку, чтобы сохранить право проживания в стране. Об этом сообщает Delfi.

Ранее такая обязанность распространялась на россиян, которые претендовали на получение вида на жительство в Латвии.

18 июня министр культуры Латвии Агнеса Логина, которая выступала за сохранение в стране русскоязычных средств массовой информации и проведение дебатов на телевидении на русском языке, ушла в отставку.

17 июня президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычных жителей поддерживают российского президента Владимира Путина.

23 апреля власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Ранее в МИД РФ подсчитали, сколько россиян власти Латвии вынудили покинуть страну.

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