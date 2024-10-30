Россия заявила Латвии досудебные претензии из-за дискриминации русскоязычного населения

Россия по дипломатическим каналам заявила Латвии досудебные претензии в связи с дискриминацией русскоязычного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — сказала дипломат.

Она добавила, что если досудебная стадия закончится без результатов, то Риге придется отвечать перед Международным судом ООН.

В июне в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, устанавливающие новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян, — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена. Изменения затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года. В группу риска попали в основном пожилые люди, для которых сдача экзамена может представлять сложность.

Гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвии, стали приходить письма с требованием предоставить сертификат о знании латышского языка на уровне A2.

Ранее в МИД назвали русофобскими новые требования Латвии к ВНЖ для россиян.