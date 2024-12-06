В Госдуме призвали Кадырова извиниться перед Бастрыкиным

Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова принести извинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину за критические высказывания в его адрес. Свои обращения парламентарии опубликовали в Telegram-каналах.

По словам Кусмакова, его возмущает тот момент, что глава региона позволяет себе «указывать на место» руководителю СК. Депутат подчеркнул, что Бастрыкин защищает Россию и ее граждан, поэтому другим необходимо защитить его.

Парламентарий добавил, что не позволит Кадырову таким образом разговаривать с «богатырем Бастрыкиным». Свой пост Кусмаков сопроводил хештегом #КадыровИзвинись. Аналогично поступил Климов, который поддержал главу СК и заявил, что не даст его в обиду.

4 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил глав Следственного комитета и Министерства внутренних дел Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. В Кремле воздержались от комментариев. 14-летний Муслим Мурдиев, о котором зашла речь, в сентябре 2023 года вместе с приятелями нападал в Москве на прохожих и избивал их. Следователи опубликовали видео, на которых видно, как юноша с друзьями спровоцировал потасовку. Сейчас он под домашним арестом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК опубликовал детали дела, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина.