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Белоруссию беспокоит ситуация на границах с Литвой и Польшей

Лукашенко сообщил, что Минск обеспокоен ситуацией на границах с Литвой и Польшей

Минск беспокоит ситуация на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА Новости.

«Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно со стороны Польши и Литвы. Мы оцениваем это, как опасность большую, чем со стороны воюющей Украины», — сказал он.

По словам белорусского лидера, уже в 15 км от границы с Белоруссией размещаются не только войска Литвы и Польши, но и стягиваются вооруженные силы НАТО других стран, в том числе и Германии.

Лукашенко попросил главу российского государства Владимира Путина разместить систему «Орешник» на территории республики. Лукашенко уточнил, что в стране имеются определенные площадки для размещения этого вооружения, при этом подчеркнул, что цели для его использования будут установлены военно-политическим руководством Белоруссии. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии.

Ранее на Украине сообщили о возможном пуске ракеты «Орешник» на фоне воздушной тревоги.

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