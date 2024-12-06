Старовойт дал Хинштейну советы по управлению Курской областью

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт назвал острейшей проблемой, которую нужно будет решать его преемнику Александру Хинштейну, оформление жилищных сертификатов. Об этом пишет ТАСС.

При этом чиновник отметил, что «в последнее время» у властей региона были проблемы в коммуникации с людьми и доведении до них мер поддержки.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября).

Роман Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года по май 2024 года, после чего он занял пост министра транспорта РФ. В ноябре 2024 года он пообещал, что жилищные сертификаты получат все жители Курской области.

Ранее Хинштейн поблагодарил Путина за доверие.