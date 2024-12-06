Совбез Приднестровья призвал ввести режим ЧП в сфере энергетики

Совет безопасности Приднестровья рекомендовал властям республики ввести режим чрезвычайного экономического положения (ЧП) из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента Приднестровья по итогам совещания.

«Членами Совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения», — отмечается в сообщении.

5 декабря премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести режим ЧП в сфере энергетики с 16 декабря.

29 ноября вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии, если Украина прекратит транзит российского газа.

27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Министр отметил, что для правительства страны это было бы легким сценарием, но решение едва ли будет принято быстро.

Заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

Ранее в Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа из РФ в Приднестровье.