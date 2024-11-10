Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев просит «Газпром» внести ясность по поводу поставок газа, не дожидаясь 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Парликова, заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

«Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты», — пояснил Парликов.

Он добавил, что у «Газпрома» есть контракт с «Молдовагазом», но пока нет ясности, как «Газпром» собирается его исполнять.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» писала, что поставки российского газа в страны Европейского союза и Молдавию транзитом через территорию Украины в октябре текущего года увеличились до уровня, близкого к технически возможному максимуму.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.