Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам газа

Министр Парликов: Молдавия просит «Газпром» внести ясность по поставкам газа

close
Павел Львов/РИА Новости

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев просит «Газпром» внести ясность по поводу поставок газа, не дожидаясь 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Парликова, заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

«Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты», — пояснил Парликов.

Он добавил, что у «Газпрома» есть контракт с «Молдовагазом», но пока нет ясности, как «Газпром» собирается его исполнять.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» писала, что поставки российского газа в страны Европейского союза и Молдавию транзитом через территорию Украины в октябре текущего года увеличились до уровня, близкого к технически возможному максимуму.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами