Премьер Молдавии заявил о планах ввести режим ЧП в сфере энергетики

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в сфере энергетики с 16 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Он продлится до урегулирования ситуации, связанной с поставками газа как нашим гражданам, так и жителям приднестровского региона», — сказал глава молдавского кабмина.

10 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев попросил «Газпром» внести ясность по поводу поставок газа, не дожидаясь 31 декабря. По его словам, заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

27 ноября Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Министр отметил, что для правительства страны это было бы легким сценарием, но решение едва ли будет принято быстро.

29 ноября вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии, если Украина прекратит транзит российского газа.

Ранее в Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа из РФ в Приднестровье.