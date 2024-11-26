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В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа из РФ в Приднестровье

Вице-премьер Серебрян: остановка потока газа из РФ в Приднестровье — катастрофа

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Михай Карауш/РИА Новости

Если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье, это станет катастрофой для всей Молдавии, считает вице-премьер республики по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. Об этом он заявил в эфире телеканала «Молдова 1».

«Прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы», — сказал замглавы правительства.

По мнению Серебряна, Молдавия должна любой ценой избегать такого исхода и вести переговоры, даже если они «нежелательны».

В ноябре министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев просит «Газпром» внести ясность по поводу поставок газа, не дожидаясь 31 декабря. Он напомнил, что заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.

Ранее в Молдавии заявили об уничтожении экономики страны из-за контракта Санду с «Газпромом».

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