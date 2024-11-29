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В Румынии могут повторить первый тур выборов президента

ЦИК Румынии: 15 декабря может повторно пройти первый тур выборов президента

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Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Глава ЦИК Румынии Тони Греблэ заявил, что первый тур президентских выборов в стране может быть повторно проведен 15 декабря, если Конституционный суд отменит результаты прошедшего голосования. Об этом сообщает портал G4media.

По словам Греблэ, некоторые округа завершат пересчет голосов 29 ноября, и результат как можно скорее будет сообщен Конституционному суду. В дальнейшем он примет решение о признании выборов действительными или нет, а также об организации первого тура голосования по выборам президента 15 декабря, а второго – 29 декабря.

24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. Предварительные итоги голосования показывают, что победитель будет определен во втором туре. Он запланирован на 8 декабря.

Центральное бюро Румынии в понедельник, 25 ноября, к 11:00 по московскому времени подсчитало 99,94% голосов. Пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску получил 22,94%. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,17% голосов.

Ранее в Кремле прокомментировали обвинения о вмешательстве РФ в выборы в Румынии.

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